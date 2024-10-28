Игра против публики: сможет ли Медведев удачно выступить в Париже

Заключительный «Мастерс» в сезоне пройдет в парижском Берси с 28 октября по 3 ноября. На сей раз в нем сыграют все топ-игроки, за исключением прошлогоднего чемпиона серба Новака Джоковича, который, по слухам, может пропустить и Итоговый турнир в Турине.