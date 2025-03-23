Когда появились мужские шляпы-цилиндры и почему они внезапно вышли из моды

Шляпа-цилиндр – один из самых странных и в то же время легко узнаваемых головных уборов прошлого. Редкий пример головного убора, который неожиданно появился, стремительно взлетел и почти незаметно для всех вышел из моды.
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