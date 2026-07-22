«Бриллиантовую бабочку» вручат в Москве 12 ноября

Вторая церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится в Москве 12 ноября 2026 года. Об этом сообщил идейный вдохновитель премии, режиссер Никита Михалков, сообщает Российский фонд культуры.
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