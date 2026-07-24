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Царьград

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МЧС сообщило о возгорании в ангаре на юго-востоке Москвы

МЧС сообщило о возгорании в ангаре на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы, в одном из производственных ангаров на Автомобильном проезде, произошло возгорание.

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