Лето, море, солнце, лес, река… Лето у всех свое: кто-то на море, кто-то в деревне у бабушки, но лето прекрасно всегда 🌻🌻🌻 Делитесь вашими фото/видео как проводите летние каникулы, отпуск???.
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Лето, море, солнце, лес, река… Лето у всех свое: кто-то на море, кто-то в деревне у бабушки, но лето прекрасно всегда 🌻🌻🌻 Делитесь вашими фото/видео как проводите летние каникулы, отпуск???.
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