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Telegraph: Макрон и Стармер хотят попросить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Telegraph: Макрон и Стармер хотят попросить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России.

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Комментарии
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АндрейБорков
Жора Бидон не так глуп, как это кажется. Но просьбу этих уродов может выполнить, но с одним маленьким условием - Франция и Англия, сами, без НАТО и США берутся разрешать УкРуине шмалять дальнобойными ракетами по РФ. Заодно америкосы посмотрят, что и в каких размерах прилетит в &quot;отвёртку&quot; по Франции и Англии. А оно прилетит непременно, по тому как укропитеки сами шмалять этими ШТОРМ-ШЕДАЛАМИ не могут, не обучены и нет у них &quot;ключиков&quot; к их наведению. Как только первый Ш-Ш влетит в воздушное пространство РФ, это будет основанием считать, что англосаксы и лягушатники вступили в войну против РФ. А если они вступили в войну против РФ, то РФ просто необходимо гасить этих вступивших по полной программе. Той же Англии много ли надо? Если у &quot;Тополя-М&quot; 10 боеголовок, то англосаксам за глаза хватит и половины, Лягушатникам надо немного побольше, но тоже не очень много. В общем, если что то и на США останется и не мало останется. Осталось подождать, чего Жора Бидон на последок решит.
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