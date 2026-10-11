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МОСИНФОРМ

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День в истории: 11 октября — День Московского народного ополчения

День в истории: 11 октября — День Московского народного ополчения

11 октября в Москве отмечают День Московского народного ополчения (1941 года). Эту памятную дату установили законом, который Мосгордума приняла 29 сентября 2021 года.

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