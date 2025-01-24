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Орбан: Санкции против России зависят от действий Украины с газом и нефтью

Орбан: Санкции против России зависят от действий Украины с газом и нефтью

Виктор Орбан заявил, что продление санкций против России зависит от Украины. Киев должен возобновить транзит газа, прекратить атаки на "Турецкий поток" и перестать угрожать нефтяному транзиту, чтобы избежать дальнейших ограничений.

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