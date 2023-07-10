Дождевой удар обрушится на Владивосток завтра в самое неудобное время - по часам

Дождевой удар обрушится на Владивосток 11 июля в самое неудобное время. На метеорологическом портале Gismeteo дан прогноз по часам.
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