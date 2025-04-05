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Украинским беженцам в США по ошибке разослали письма с требованием уехать в течение недели

Украинским беженцам в США по ошибке разослали письма с требованием уехать в течение недели

Reuters: Украинцы в США по ошибке получили письма с требованием уехатьУкраинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, разослали электронные письма с требованием уехать с территории страны в течение недели.

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