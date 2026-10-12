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Калуга-поиск

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"Калужские ракеты" дважды обыграли хоккеистов из Выборга

"Калужские ракеты" дважды обыграли хоккеистов из Выборга

Хоккейная команда "Калужские ракеты" на минувших выходных одержала две победы над ХК "Ленинградец" из Выборга в домашних матчах Российской хоккейной лиги.

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