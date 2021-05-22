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Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик

Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик

Кто кого кормил в СССР? Несмотря на заявленное советскими властями равенство всех союзных республик и народов СССР, те, кто бывали по долгу службу, в турпоездках или навещая родственников в разных его уголках, отлично помнили бросавшуюся в глаза огромную разницу в уровне жизни в большинстве центральных областей РСФСР (кроме Москвы, конечно же) и Закавказских и Прибалтийских республик, где местные магазины и рынки были настоящей продовольственной мечтой обычного советского жителя.

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