Кому в СССР жилось хорошо: 5 самых богатых советских республик

Кто кого кормил в СССР? Несмотря на заявленное советскими властями равенство всех союзных республик и народов СССР, те, кто бывали по долгу службу, в турпоездках или навещая родственников в разных его уголках, отлично помнили бросавшуюся в глаза огромную разницу в уровне жизни в большинстве центральных областей РСФСР (кроме Москвы, конечно же) и Закавказских и Прибалтийских республик, где местные магазины и рынки были настоящей продовольственной мечтой обычного советского жителя.