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Царьград

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Не обошлось без жертв. В Краснодаре при падении обломков БПЛА погиб работник котельной

Не обошлось без жертв. В Краснодаре при падении обломков БПЛА погиб работник котельной

Родным и близким погибшего по поручению властей окажут всю необходимую помощь и поддержку.При падении обломков беспилотника ВСУ на котельную рядом с вокзалом "Южный" в Краснодаре минувшей ночью погиб один из сотрудников предприятия.

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