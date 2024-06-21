Не обошлось без жертв. В Краснодаре при падении обломков БПЛА погиб работник котельной

Родным и близким погибшего по поручению властей окажут всю необходимую помощь и поддержку.При падении обломков беспилотника ВСУ на котельную рядом с вокзалом "Южный" в Краснодаре минувшей ночью погиб один из сотрудников предприятия.
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