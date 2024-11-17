Chery Journeo: внедорожный минивэн будущего, бросающий вызов легендарной Delica

Китайский автопроизводитель Chery представил в Гуанчжоу концептуальный внедорожный минивэн Journeo – амбициозный проект, который, по словам разработчиков, призван переосмыслить представление о комфорте и функциональности в этом сегменте.
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