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Зеркальная материя не прячется в нейтронах: эксперимент PSI закрыл аномалии, намекавшие на параллельный сектор частиц

Зеркальная материя не прячется в нейтронах: эксперимент PSI закрыл аномалии, намекавшие на параллельный сектор частиц

Ранее заявленные сигналы исключеныКоллаборация на базе Института Пауля Шеррера (PSI, Швейцария) поставила точку в многолетней загадке аномальных сигналов, интерпретировавшихся как возможное превращение нейтрона в зеркального двойника.

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