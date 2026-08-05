Зеркальная материя не прячется в нейтронах: эксперимент PSI закрыл аномалии, намекавшие на параллельный сектор частиц

Ранее заявленные сигналы исключеныКоллаборация на базе Института Пауля Шеррера (PSI, Швейцария) поставила точку в многолетней загадке аномальных сигналов, интерпретировавшихся как возможное превращение нейтрона в зеркального двойника.
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