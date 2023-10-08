Последствия шторма в Петербурге 8 октября: дерево упало на детский сад, ветер ронял остановки

Рассказываем, что известно о последствиях шторма в Санкт-Петербурге, 8 октября 2023 года.Утро 8 октября в Санкт-Петербурге началось с сильного снегопада и мощного ветра, что привело к серьезным последствиям по всему городу.
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