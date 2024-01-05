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FTimes

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«Гимн тараканов» или коллективный аутотренинг: отзывы о новогодней песне «убежантов»

«Гимн тараканов» или коллективный аутотренинг: отзывы о новогодней песне «убежантов»

«Гимн тараканов» или коллективный аутотренинг: отзывы о новогодней песне «убежантов» Елена ГалицкаяПеред наступлением Нового года ряд певцов, артистов и творческих личностей, покинувших Россию, решили выразить свои чувства и переживания через новую песню, сообщают журналисты ftimes.

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