Фактология

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Глава Сургут Филатов нашёл замену заместителю по безопасности, который возглавил Лангепас

Глава Сургут Филатов нашёл замену заместителю по безопасности, который возглавил Лангепас

Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового заместителя, отвечающего за сферу обеспечения безопасности – им стал начальник контрольного управления администрации города Виталий Криворот.

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