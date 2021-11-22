Глава Сургут Филатов нашёл замену заместителю по безопасности, который возглавил Лангепас

Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового заместителя, отвечающего за сферу обеспечения безопасности – им стал начальник контрольного управления администрации города Виталий Криворот.
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