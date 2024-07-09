В Ростове суд начнёт слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

Они расправились с ней, а после подорвали тело гранатами, чтобы скрыть следы преступления.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начнёт рассматривать уголовное дело в отношении двух военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР.