Лавров заявил, что Москва не распространяется о ходе мирных переговоров в отличие от Киева

По мнению министра, разглашать детали, как минимум, невежливо Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американского телеканалу CBS рассказал, что российское правительство ведет себя вежливо и не разглашает детали переговоров между Москвой и Киевом, в отличие от Зеленского.
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