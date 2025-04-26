Лавров заявил, что Москва не распространяется о ходе мирных переговоров в отличие от Киева

По мнению министра, разглашать детали, как минимум, невежливо Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американского телеканалу CBS рассказал, что российское правительство ведет себя вежливо и не разглашает детали переговоров между Москвой и Киевом, в отличие от Зеленского.