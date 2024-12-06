(Опубликую утром) Владимир Спиваков и НФОР прорвали культурную блокаду

2 декабря 2024 года Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР, Артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова дал единственный концерт в Большом зале Музыкальной академии имени Ференца Листа в Будапеште.
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