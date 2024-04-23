Непростой рынок недвижимости открывает новые возможности

Мнения о том, что недвижимость ждет охлаждение, звучат уже давно. Они верны, но лишь отчасти: более жесткие рамки и пересмотр условий ипотечного кредитования замедлили спрос, но заставили присмотреться к новым возможностям.
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