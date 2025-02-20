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Царьград

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Воин на мотоцикле: боец с позывным "Тим" в одиночку уничтожил укрепления украинских националистов

Воин на мотоцикле: боец с позывным "Тим" в одиночку уничтожил укрепления украинских националистов

Боевики успели укрыться в блиндаже, выкурить их оттуда было непросто. Тогда и родился план: пробраться к ним на мотоцикле с взрывчаткой.

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