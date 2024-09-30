В последний день сентября потеплеет до +23

Сегодняшний день станет самым теплым за неделю. Температура воздуха достигнет +23 °C. Это обусловлено кратковременным поступлением на Средний Урал тропической воздушной массы, распространяющейся по периферии антициклона с юго-запада, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».
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