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Гельмут Марко о дебюте Ферстаппена в «Ф-1» в 17-летнем возрасте: «Такого гонщика удается найти раз в десять лет»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился воспоминаниями о решении подписать Макса Ферстаппена и сразу позвать его в «Формулу-1».

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