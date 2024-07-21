СМИ отметили эффектное появление Мелании Трамп в костюме Dior на партийном съезде

Мелания Трамп 18 июля впервые за долгое время вышла в свет с супругом, экс-президентом США Дональдом Трампом и посетила последний день съезда Республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин, чтобы поддержать мужа в президентской гонке.