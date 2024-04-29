Нефть теряет в цене на фоне данных об инфляции в США и переговоров Израиля с ХАМАС Татьяна АрестоваНачало торгов на азиатских площадках 29 апреля показали снижение цен на нефть, стирающее эффект от роста в пятницу.
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