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Нефть теряет в цене на фоне данных об инфляции в США и переговоров Израиля с ХАМАС

Нефть теряет в цене на фоне данных об инфляции в США и переговоров Израиля с ХАМАС

Нефть теряет в цене на фоне данных об инфляции в США и переговоров Израиля с ХАМАС Татьяна АрестоваНачало торгов на азиатских площадках 29 апреля показали снижение цен на нефть, стирающее эффект от роста в пятницу.

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