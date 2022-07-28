«Массовый исход легионеров из КХЛ крайне маловероятен. Западные спортсмены подустали от политики». Журналист «СЭ» о лиге

Шеф отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Марат Сафин высказался о ситуации с легионерами в КХЛ. «После завершения Кубка Гагарина-2022 всем специалистам и болельщикам казалось, что легионеры в ближайшие несколько лет не приедут в КХЛ.