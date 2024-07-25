В Туле прошел турнир по следж-хоккею среди ветеранов СВО

В церемонии закрытия приняли участие временно исполняющий обязанности Губернатора Тульской Области Дмитрий Миляев, президент Паралимпийского комитета России, заслуженный тренер России Павел Рожков, президент «Академии хоккея им.
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