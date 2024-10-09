Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Washington Post уличила Трампа в «скандальной» дружбе с Путиным во время войны на Украине

Washington Post уличила Трампа в «скандальной» дружбе с Путиным во время войны на Украине

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу издание Washington Post  утверждает, что Дональд Трамп «тайно дружит с Путиным» и даже якобы звонил ему в этом году.

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Комментарии
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Misha Glusch
жопологи
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15 час.
Дмитрий Боев
Ничего особо нового. Всё уже описано Марком Твеном в рассказе &quot;как я баллотировался в губернаторы&quot;. Методы с тех пор ничуть не изменились. Помните, чем кончается этот рассказ? «С совершенным почтением ваш, когда-то честный человек, а ныне: Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист Марк Твен».
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13 час.
фарид сабиров
Завидуют , жаба душит , предлагаю им застрелиться.
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10 час.

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