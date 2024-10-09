Washington Post уличила Трампа в «скандальной» дружбе с Путиным во время войны на Украине

Дмитрий Боев

Ничего особо нового. Всё уже описано Марком Твеном в рассказе "как я баллотировался в губернаторы". Методы с тех пор ничуть не изменились. Помните, чем кончается этот рассказ? «С совершенным почтением ваш, когда-то честный человек, а ныне: Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист Марк Твен».