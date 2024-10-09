Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу издание Washington Post утверждает, что Дональд Трамп «тайно дружит с Путиным» и даже якобы звонил ему в этом году.
Washington Post уличила Трампа в «скандальной» дружбе с Путиным во время войны на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
жопологи
Ответить
15 час.
Дмитрий Боев
Ничего особо нового. Всё уже описано Марком Твеном в рассказе "как я баллотировался в губернаторы". Методы с тех пор ничуть не изменились. Помните, чем кончается этот рассказ? «С совершенным почтением ваш, когда-то честный человек, а ныне: Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист Марк Твен».
Ответить
13 час.
фарид сабиров
Завидуют , жаба душит , предлагаю им застрелиться.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии