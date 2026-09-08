Лавров заявил, что многие считают Европу «исчадием ада» мировой истории

Европейцы на протяжении многих сотен лет жили за счет других, превращая другие страны в колонии, занимаясь рабовладельчеством и эксплуатацией, и также стали зачинщиками двух мировых войн, а потому очень многие считают Европу «исчадием ада» мировой истории.
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