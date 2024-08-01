Договорняки, договорняки...

Что Вы товарищ несете? Минские соглашения были зарегистрированы и одобрены ООН и что?. Самая главная глупость, этот жест "доброй воли", когда войска отвели от Киева, аж до Белгорода.Не отводить надо было, а наращивать и заодно вести преговоры. Обвели вокруг пальца, как детсадовских детей. Сейчас бы уже только вспоминали про СВО.

На сегодня в России все идет в интересах политико чиновничье, бизнес олигархических преступных мафиозных семейных кланов России... Коррупция, воровство, законы в интересах этих кланов и т.д. Они работают не в интересах России и народа, они работают на себя и свои семьи...

ВТ

Врам Тавризов

А Аы хотите междусобойчик между РФ и Укрой в лице Зелени? Там нет власти, и тому, что нынешние власти Укры подпишутся сделать - грош цена А подписи гарантов-посредников и постановление Сов Беза ООН означает, что БУДУЩЕЕ прав-во Укры будет обязано следовать нашему итоговому документу Мало того, посредники будут и проверяющими выполнение наших требований и условий наряду с нами, а резолюция ООН явится международным документом Мало того, неисполнение этой резолюции развяжет нам руки для того, чтобы уже заставить Укру исполнять все документы Вот только мне не Ясно, почему наши документы не будут (пока) содержать некоторые условия для соседних с Укрой стран (Польша, Германия и тп) - как уже использующих свои территории для нужд Укры