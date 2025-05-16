Как использовали «Зенит» и «Краснодар», их гонку за золото? А чем поможет «Рубин»? Кого брать в фэнтези РПЛ

Дедлайн – 14:30 мск сегодня. Разбираем лучшие варианты на 29-й тур в фэнтези РПЛ с экспертами. «Оренбург» vs «Краснодар» – каких игроков лучше взять у лидера? Просятся двое – но кто? Pro100Whisky, 26-е место.
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