Алексей Текслер представил гостям ДЭФ-2024 экологические достижения Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. ФедералПресс. Губернатор Алексей Текслер представил гостям II Всероссийского детского экологического форума тепличный комплекс, построенный на месте рекультивированной свалки в Челябинске.
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