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SUSANIN

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Врачи Удмуртии помогли женщине продлить беременность и родить здорового малыша

Врачи Удмуртии помогли женщине продлить беременность и родить здорового малыша

Ижевск. Удмуртия. Врачи Перинатального центра 1 РКБ Удмуртии помогли женщине впервые стать мамой. Как рассказали в пресс-службе Минздрава республики, будущая мама поступила в больницу на 24-й неделе беременности с открытием шейки матки.

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