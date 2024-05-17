Врачи Удмуртии помогли женщине продлить беременность и родить здорового малыша

Ижевск. Удмуртия. Врачи Перинатального центра 1 РКБ Удмуртии помогли женщине впервые стать мамой. Как рассказали в пресс-службе Минздрава республики, будущая мама поступила в больницу на 24-й неделе беременности с открытием шейки матки.
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