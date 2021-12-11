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Сколько можно своровать в России, чтобы под Уголовный кодекс не попасть

Сколько можно своровать в России, чтобы под Уголовный кодекс не попасть

Золотые унитазы, «цыганское барокко» и шикарные авто. Кто кичится своим богатством и не думает о расплате Вера Жердева На фото: интерьеры дома начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который был задержан по подозрению в получении взяток (Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС) Материал комментируют: Мария Домарёв Пётр Хромо Сергей Марков Знаете, почему в СССР практически не было коррупции, по крайней мере, в нынешних масштабах? Потому что первый секретарь горкома партии мог позволить себе финский гарнитур, второй — довольствовался румынским, а третий — покупал себе отечественный, хоть и из дефицитной карельской берёзы.

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