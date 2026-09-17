Орловская область обновит транспорт на 7,29 млрд рублей

В рамках программы к 2030 году планируют обновить не менее 85% транспорта в городах и агломерациях, на эти цели выделят 7,29 млрд рублей.
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