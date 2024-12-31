Белоусов проинспектировал соединение морпехов Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО), сообщили 31 декабря в министерстве обороны России.
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