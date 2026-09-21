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Царьград

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Перестают быть собой: родственники с деменцией есть в каждой четвёртой семье в России

Перестают быть собой: родственники с деменцией есть в каждой четвёртой семье в России

Статистика выявленных случаев заболевания растёт с каждым годом, при этом многие знают о болезни только её название.

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