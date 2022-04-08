«Вуэльта страны Басков». 6-й этап. Гонщики проедут 135,7 км по маршруту с финишем в подъем первой категории

9 апреля пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков». Гонщики проедут 135,7 км по маршруту с финишем в подъем первой категории.

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