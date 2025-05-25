«Сделаем всё, чтобы снова испытать эти минуты радости»

Футболисты «Краснодара» впервые в истории выиграли чемпионат России. В субботу, 24 мая, они выиграли дома в последнем, 30-м туре у московского «Динамо» (3:0) и обеспечили себе золотые медали, прервав шестилетнюю гегемонию петербургского «Зенита» в РПЛ.
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