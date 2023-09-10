Для многих исход конфликта уже понятен Украинские военачальники продолжают упорствовать и отказываются принять очевидную вещь – контрнаступление было последним шансом киевского режима, и его провал поставил крест на нынешних властях Незалежной.
Для многих исход конфликта уже понятен Украинские военачальники продолжают упорствовать и отказываются принять очевидную вещь – контрнаступление было последним шансом киевского режима, и его провал поставил крест на нынешних властях Незалежной.
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