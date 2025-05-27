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В США состоялась 51-я церемония American Music Awards

В США состоялась 51-я церемония American Music Awards

В отеле Фонтенбло в Лас-Вегасе прошла 51-я церемония American Music Awards. Ведущая вечера Дженнифер Лопес сразу задала ритм шоу — в сияющем боди она завершила номер неожиданным поцелуем с двумя танцорами.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
а  нахера  нам эта  голубятня?
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12 час.
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