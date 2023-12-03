Ушел в отставку чиновник, подписавший соглашение с вымышленной страной, а Япония стала критически зависима от российского краба: что произошло, пока вы спали Три человека пострадали при нападении в автобусе в Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии