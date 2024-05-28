Мэрия Иркутска провела встречу с китайской делегацией аймака Хинган

Заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева провела рабочую встречу с делегацией из аймака Хинган (Автономный район Внутренняя Монголия, КНР).
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