СЦЦК: Горловка и Донецк подверглись обстрелам кассетными снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).