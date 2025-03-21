Financial Times узнала, зачем Трампу срочно потребовались украинские АЭС

НП

Наталья Павлова

А ничего, что америкосы уже вставляли там свои ТВЭЛы и чуть было не устроили второй Чернобыль? Касается не только ЗАЭС. Ну не смогут, не умеют американцы правильно обслуживать атомные станции, построенные Советским Союзом. И вообще, все эти станции были построены Советским Союзом, а правопреемницей СССР, между прочим, со всеми вылаченными долгами является Россия, стало быть всё построенное во времена Советского Союза на бывших его территориях является собственностью России.