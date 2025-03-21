У внезапного интереса Вашингтона к такому активу на Украине как атомные электростанции есть вполне прагматическое оправдание.
Financial Times узнала, зачем Трампу срочно потребовались украинские АЭС
Комментарии
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Татьяна Кибишева
А ничего, что Запорожская область конституционно является территорией РФ????
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22 час.
НП
Наталья Павлова
А ничего, что америкосы уже вставляли там свои ТВЭЛы и чуть было не устроили второй Чернобыль? Касается не только ЗАЭС. Ну не смогут, не умеют американцы правильно обслуживать атомные станции, построенные Советским Союзом. И вообще, все эти станции были построены Советским Союзом, а правопреемницей СССР, между прочим, со всеми вылаченными долгами является Россия, стало быть всё построенное во времена Советского Союза на бывших его территориях является собственностью России.
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20 час.
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