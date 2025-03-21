Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Financial Times узнала, зачем Трампу срочно потребовались украинские АЭС

Financial Times узнала, зачем Трампу срочно потребовались украинские АЭС

У внезапного интереса Вашингтона к такому активу на Украине как атомные электростанции есть вполне прагматическое оправдание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
А ничего, что Запорожская область конституционно является территорией РФ????
Ответить
22 час.
НП
Наталья Павлова
А ничего, что америкосы уже вставляли там свои ТВЭЛы и чуть было не устроили второй Чернобыль? Касается не только ЗАЭС. Ну не смогут, не умеют американцы правильно обслуживать атомные станции, построенные Советским Союзом. И вообще, все эти станции были построены Советским Союзом, а правопреемницей СССР, между прочим, со всеми вылаченными долгами является Россия, стало быть всё построенное во времена Советского Союза на бывших его территориях является собственностью России.
Ответить
20 час.
наверх