Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

Проект выявления с помощью дорожных камер в дорожном потоке водителей без действующих полисов ОСАГО должен быть запущен 1 ноября 2025 года, согласно соответствующему поручению президента Владимира Путина, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
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