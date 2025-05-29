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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

Проект выявления с помощью дорожных камер в дорожном потоке водителей без действующих полисов ОСАГО должен быть запущен 1 ноября 2025 года, согласно соответствующему поручению президента Владимира Путина, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

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