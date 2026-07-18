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Регионы России

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Костромичи поблагодарили Сергея Ситникова и Алексея Анохина за обновленный сквер в Заволжье

Костромичи поблагодарили Сергея Ситникова и Алексея Анохина за обновленный сквер в Заволжье

Благоустроенное общественное пространство уже стало популярным местом отдыха жителей района.Сквер на пересечении улиц Стопани и Голубкова в Костроме после масштабного благоустройства вновь открылся для жителей.

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