Asus представила разъём питания BTF 2.0 для подачи на видеокарту до 1000 Вт без проводов

Компания Asus продолжает развивать концепцию компьютерных комплектующих BTF (Back To the Future). Её суть заключается в минимизации или, по крайней мере, скрытии максимального количества проводов в ПК от глаз пользователя.
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